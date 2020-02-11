Esas 14 Burda AVM, aşkınızı ölümsüzleştirmeye davet ediyor

11.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:43

Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü'nde romantik ve unutulmaz bir atmosfer sunuyor.



Boluluları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği 14 Şubat Greenbox alanında özel fotoğraf çekim alanı ile Sevgililer Günü'nü ziyaretçileri için unutulmaz kılıyor, anılarınıza bir yenisini daha ekliyor. 14 Şubat Cuma günü 15.00-20.00 saatleri arasında saatlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini Sevgililer Günü'nde aşklarını ölümsüzleştirmeye davet ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA