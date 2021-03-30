Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iştiraki olan ESART A.Ş., Çevre Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen "3. Çevrim 1. Gözetim" denetimini başarıyla tamamladı.

Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iştiraki olan ESART A.Ş., Çevre Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen "3. Çevrim 1. Gözetim" denetimini başarıyla tamamladı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva, her yönüyle örnek olan merkezin bir denetimi daha başarıyla tamamladığını aktararak, "Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 563 sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak standartlara uygun deşarjını sağlayan merkezimiz; fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtma ve çamur proseslerini deneyimli personeliyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktadır. Her yönüyle örnek olan kurumumuz, TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen 3. Çevrim 1. Gözetim denetimini başarıyla tamamlamıştır. Bu konuda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Ayva, ESART olarak 30 parametrede hem akreditasyon hem de bakanlık kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, "ESART A.Ş. 30 parametrede hem akreditasyon hem de bakanlık kapsamında hizmet vermektedir. Denetimlerin başarıyla tamamlanması sonucu akreditasyon genişletmeye gideceğiz. Önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgemizdeki katılımcı firmalar ve sanayicilerimizin görüşleri alınarak, talep edilen parametreler değerlendirilerek, akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Demet Akalın Bahar Candan
Spor Ali Koç Ozan Tufan İsmail Kartal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:15:47. #1.15#
title