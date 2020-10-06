Eşarp Seçiminde Ten Renk UyumuEşarp Seçiminde Ten Renk Uyumu

Eşarp seçimi muhafazakar giyimi tercih etmiş kadınlar için oldukça önemli bir konu. Şekli kumaşı yüz tipiniz eşarbı bağlama tipiniz hepsi eşarbın görünüşünde oldukça önem taşıyor. Ancak bir nokta var ki eşarp seçiminde oldukça önemli. O da eşarbın rengi.

Şallarınızı seçerken birkaç noktaya dikkat çekmeliyiz. Bunlardan ilki kullanmak istediğimiz şalın rengi. Renk seçimi özellikle türbanlarda çok önemli. Ten renginizle paralellik taşıyan ve cilt renginize uyacak bir türban seçmek hem sizi olduğunuzdan daha genç hemde çok daha modern gösterecektir. Peki hangi ten rengi hangi şalları tercih etmeli?

AÇIK TENLİLER HANGİ RENK ŞALLARI TERCİH ETMELİ?

Açık tenliler eşarp rengi seçiminde oldukça geniş davranabilirler. Özellikle açık renkli ve toz tabanlı renkler bu ten rengine sahip insanlara çok yakışacaktır. Pembe, toz pembe, gri, kırmızı, mor, yeşil tonları, pastel renkler, lila, antrasit gibi renkler ten rengi açık olan yani daha sarışın insanlara çok daha yakışacaktır. Eğer sizin de ten renginiz açık ise bu saydığımız renkleri dolabınızdan ve günlük rutininizden eksik etmeyin.

KUMRAL TENLİLER HANGİ RENK ŞALLARI TERCİH ETMELİ?

Kumral ten rengine sahip olan kişiler renk seçiminde oldukça özgür davranabilirler. Mavi, lila, mor, bordo, açık yeşil, gri, lacivert, krem, hardal, kahvenin tonları, siyah rengin daha açık tonlarını tercih etmekten kaçınmamalılar. Bu renklerin hepsi kumral ten rengine oldukça yakışacak ve bal tonlarında ki cilt rengini ortaya çıkaracak. Özellikle hardal ve kahve tonlarını dolabınızın erişilebilir bir köşesinde saklayın ve günlük giyim rutininize ekleyin. Çünkü inanın bu renkler oldukça kombin tamamlayıcı olacaklardır.

ESMER TENLİLER HANGİ RENK ŞALLARI TERCİH ETMELİ?

Esmer tenliler diğer ten renklerine göre eşarp seçiminde biraz daha dikkatli olmalı. Çünkü olanların renk skalası diğer insanlara göre biraz daha kısıtlı denilebilir. Lacivert ve tonları, siyah ve tonları, hardal, bordo, mor, mürdüm, mavinin tonları, açık ve koyu kahverengi tonlarını kullanmaktan çekinmeyin. Ve bu renklerin tonlarını da dolabınızda eksik etmeyin. Unutmayın esmer ten yine koyu renkli şallar ile harika bir kontrast olur.