Eşarbını Makineye Kaptıran Kadın Öldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğindeki makineye eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğindeki makineye eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde civciv üretimi yapan tavuk çiftliğinde çalışan iki çocuk annesi Döndü Arpaguş (38), eşarbını makinenin silindirine kaptırdı.
Eşarbının dolandığı makineye başını vuran ve aldığı darbeyle ağır yaralanan Arpaguş, 112 Acil Servis ekibince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arpaguş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.