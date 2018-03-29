Eşarbını Makineye Kaptıran Kadın Öldü

Eşarbını Makineye Kaptıran Kadın Öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğindeki makineye eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.

Eşarbını Makineye Kaptıran Kadın Öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğindeki makineye eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde civciv üretimi yapan tavuk çiftliğinde çalışan iki çocuk annesi Döndü Arpaguş (38), eşarbını makinenin silindirine kaptırdı.

Eşarbının dolandığı makineye başını vuran ve aldığı darbeyle ağır yaralanan Arpaguş, 112 Acil Servis ekibince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arpaguş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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