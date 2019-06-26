Eşanlamlılar Filmi
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İsrailli bir adam, ana vatanından firar ederek Paris’e gider. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen adamın, her şeyi ardında bırakarak geldiği ülkede hayatta kalabilmek için güvendiği tek şey yanına aldığı sözlüktür.
“Yuva Öğretmeni” filmiyle tanıdığımız Nadav Lapidd’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raës, Chris Zastera gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Nadav Lapid
Senaryo: Nadav Lapid, Haim Lapid
Oyuncular: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier Loustau, Yehuda Almagor, Gaya Von Schwarze, Gal Amitai, Idan Ashkenazi, Dolev Ohana, Liron Baranes, Erwan Ribard, Yawen Ribard, Iman Amara-Korba, Sébastien Robinet, Damien Carlet, Ron Bitterman, Naor Nachmani, Yahalom David, Herut Cohen, Valentine Carette, Catherine Denecy, Léa Drucker, Christophe Paou, Jonathan Boudina, Djamel Lazaar, John Sehil, Chris Zastera
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Synonymes
Yapımcı Firma: SBS Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya, İsrail
Orijinal Dili: Fransızca, Almanca, İbranice
Filmin Süresi: 123 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 13.09.2019
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