Eşanlamlılar Filmi

İsrailli bir adam, ana vatanından firar ederek Paris’e gider. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen adamın, her şeyi ardında bırakarak geldiği ülkede hayatta kalabilmek için güvendiği tek şey yanına aldığı sözlüktür.



“Yuva Öğretmeni” filmiyle tanıdığımız Nadav Lapidd’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raës, Chris Zastera gibi isimler yer alıyor.



Yönetmen: Nadav Lapid

Senaryo: Nadav Lapid, Haim Lapid

Oyuncular: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier Loustau, Yehuda Almagor, Gaya Von Schwarze, Gal Amitai, Idan Ashkenazi, Dolev Ohana, Liron Baranes, Erwan Ribard, Yawen Ribard, Iman Amara-Korba, Sébastien Robinet, Damien Carlet, Ron Bitterman, Naor Nachmani, Yahalom David, Herut Cohen, Valentine Carette, Catherine Denecy, Léa Drucker, Christophe Paou, Jonathan Boudina, Djamel Lazaar, John Sehil, Chris Zastera

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Synonymes

Yapımcı Firma: SBS Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya, İsrail

Orijinal Dili: Fransızca, Almanca, İbranice

Filmin Süresi: 123 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com