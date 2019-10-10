Esad yönetimi, ihanet ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı
Suriye yönetimi, YPG’yi ülkeye ihanetle ve bölücülükle suçladı. Suriye yönetimi, ülkeye "ihanet etmek" ve "bölücülükle" suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı.
Suriye yönetimi, ülkeye ihanet etmek ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı..
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, YPG'nin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye'ye Kuzey Suriye'yi "işgal etmek için" gerekli bahaneyi verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle