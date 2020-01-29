Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı
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Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

29.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:43
Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı

'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi. Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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