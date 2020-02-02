Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü
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Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi.

02.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:19
Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü

'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası ilk bilgilere göre bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük hasar meydana geldi. - HALEP

Kaynak: İHA
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