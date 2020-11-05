Esad: Suriyelilere ait 42 milyar dolarlık mevduat Lübnan bankalarında kayboldu
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Esad: Suriyelilere ait 42 milyar dolarlık mevduat Lübnan bankalarında kayboldu

05.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:53
Esad: Suriyelilere ait 42 milyar dolarlık mevduat Lübnan bankalarında kayboldu

Suriye'de rejim lideri Beşar Esad, Suriyeliler'in Lübnan bankalarında bulunan mevduatlarının kaybolduğunu açıkladı.

Suriye'de rejim lideri Beşar Esad, Suriyeliler'in Lübnan bankalarında bulunan mevduatlarının kaybolduğunu açıkladı.

İç savaşın 10 yıldır devam ettiği Suriye'nin rejim lideri Beşar Esad, Lübnan'ı eleştirdi. Esad, Lübnan banklarının nakit çekim konusunda sıkı kontroller uyguladığını ve hesaplarına ulaşamadığı için hesap sahiplerini kızdırdığını söyledi. Esad, Lübnan'da bulunan Suriyelilere ait olan 42 milyar dolar değerinde mevduatın ortadan kaybolduğunu iddia etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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