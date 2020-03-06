: Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor

06.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:48

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi. Esad, Erdoğan'ın Suriye'de neden savaştığını Türklere açıklayamadığını" iddia etti.View on euronews

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