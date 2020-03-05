Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor

05.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:56

Suriye haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Russia 24 haber kanalına verdiği özel röportajın metnini yayınladı. Esad başta Türkiye ile olan ilişkileri olmak üzere bölgedeki sorunları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Çatışma halindeki Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Rus gazeteci Esad'a, "2011'den önce Erdoğan sizden için 'kardeşim' diyordu, üstelik aileleriniz de yakındı. Neler oldu da bugün bu duruma geldiniz?" sorusunu yönelti. Euronews.com'da Görüntüle