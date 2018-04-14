ABD Vurdu, Esad Twitter'dan Video Paylaştı! İşte İlk Görüntüsü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD saldırısı sonrası ilk kez görüntülendi.

TWITTER'DAN VİDEO PAYLAŞTILAR

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan kısa videoda Esad, başkanlık sarayına girerken görülüyor. Dünyayı sarsan saldırının ardından en çok merak edilen, Şam rejimi lideri Beşar Esad'a ne olduğuydu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Resmi olarak paylaşılan bir video, Esad'ın bu sabah elinde çantasıyla ofisine gittiğini gösteriyor. Rejim destekçileri söz konusu görüntüyü sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı.