Esad: Rusya, Tüm Dünya İçin Sorumluluk Taşıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Rusya Federasyonu askerlerinin Suriye'deki varlığının dünyada siyasi denge sağlanıncaya kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Esad Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya büyük bir ülke ve büyük bir güç. Bu yüzden tüm dünyaya karşı sorumlulukları var ve bu sorumluluğun bir kısmı gereklilik halinde çeşitli bölgelerde siyasi ve askeri varlık. Belki onların bu açıdan ilgisi yoktur, fakat dünyada bazen insanları belirli yönde ilerlemeye zorluyorlar" dedi ve ekledi:

"Rus silahlı kuvvetleri küresel siyasi dengeler değişene kadar bölgemizde, en azından Ortadoğu'da denge için gerekli. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden bu önemli ve gerekli." - Moskova