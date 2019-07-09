Esad rejiminin saldırısında 3 çocuk öldü
Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Esad rejimi İdlib'de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı.
Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Nobel ödüllü yazardan çağrı: Göçmenleri kurtaran Kaptan Carola Rackete'ye Nobel Barış Ödülü verilsin
Son Dakika Haberleri