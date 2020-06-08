Esad rejiminin köylere düzenlediği hava saldırısında can kaybı 2'ye yükseldi
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Esad rejiminin köylere düzenlediği hava saldırısında can kaybı 2'ye yükseldi

Suriye'de Esad rejiminin Rus savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında can kaybı 2'ye, yaralananların sayısı 3'e yükseldi.

Esad rejiminin köylere düzenlediği hava saldırısında can kaybı 2'ye yükseldi
08.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:05

Suriye'de Esad rejiminin Rus savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında can kaybı 2'ye, yaralananların sayısı 3'e yükseldi.

Suriye'de Esad rejimi Rus savaş uçakları ile İdlib'in güneyi ve Hama'nın batısındaki köylere bugün topçu ve hava saldırısı gerçekleştirmişti. Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesine bağlı Al-Muzra köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmişti. Yetkililer, hava saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye, yaralıların sayısının ise 3'e yükseldiğini duyurdu. - İDLİB

Kaynak: İHA

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