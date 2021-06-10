Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

- Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.