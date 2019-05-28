Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, “Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar” dedi
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de yaptığı hava saldırıları nedeniyle gün içinde hayatını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi. Washington yönetimi ise, Suriye'nin kuzeybatısına yapılan Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına "şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivil de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak
İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi