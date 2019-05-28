Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar

Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, “Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar” dedi

Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de yaptığı hava saldırıları nedeniyle gün içinde hayatını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi. Washington yönetimi ise, Suriye'nin kuzeybatısına yapılan Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına "şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivil de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et