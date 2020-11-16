Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
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Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

16.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:13
Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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