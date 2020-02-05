Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü
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Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

05.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:56
Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü

'de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının 'in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçakları İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, hava saldırısında 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını açıkladı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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