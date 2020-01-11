Esad rejimine ait uçaklar İdlib'i vurdu: 6 ölü

11.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:40

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.



Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bulunan Nayrab kasabasına ve İdlib merkeze hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda İdlib'in doğu kırsalındaki Nayrab kasabasında 4, İdlib'in merkezinde 2 kişi olmak üzere toplam 6 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. - İDLİB

Kaynak: İHA