Esad rejiminden İdlib'in güneyine topçu saldırısı: 2 yaralı
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Esad rejiminden İdlib'in güneyine topçu saldırısı: 2 yaralı

15.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:03

Esad rejiminin İdlib'in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Ariha bölgesine bağlı Mseibin köyünde topçu saldırısı düzenledi. Köydeki sivillerin evlerinin hedef alındığı saldırıda 2 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı evler kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yerel kaynaklar, Esad rejiminin sabahtan beri İdlib'in güneyindeki köylerine en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Esad rejiminden İdlib'in güneyine topçu saldırısı: 2 yaralı
Esad rejiminden İdlib'in güneyine topçu saldırısı: 2 yaralı
Esad rejiminden İdlib'in güneyine topçu saldırısı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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