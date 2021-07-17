Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü
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Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü

Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Sarja köyüne düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Sarja köyüne düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi, İdlib'in güneyindeki Sarja köyüne topçu saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerin hedef alındığı saldırıda 2'si kız çocuk 4 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralanırken bazı evler kullanılmaz hale getirildi. Esad rejimi, saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere de hedef aldı. Yetkililer, bu saldırıda 1'i ağır 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığı bildirdi. - İDLİB

Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
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