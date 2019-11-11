- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
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- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralıİDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

11.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:17
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

- Esad rejiminden 'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
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