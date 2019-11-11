Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA