Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
(İHA)
Kaynak: İHA