Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
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Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

11.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:47
Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

'de Beşar Esad rejiminin 'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.


Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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