Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
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Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

12.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:16
Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının 'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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