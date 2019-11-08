Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü

Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

08.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:55
Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü

'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Esad rejimi Idlib'e bağlı Al Rami kasabasında hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 yaralandı. Yaralılara acil müdahale edildi.


Öte yandan, sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, eş zamanlı olarak Cisr eş Şuğur'da da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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