: Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

05.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:46

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

(Muhammed Rabah - Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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