Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı
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Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

05.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:35
Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının 'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.


Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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