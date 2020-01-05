Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

05.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:35

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.



Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA