Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı
Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
(İHA)