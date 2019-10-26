Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı

Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

26.10.2019 11:40
Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı

Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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