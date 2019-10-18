Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Halep'in batısında gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

18.10.2019 12:35
Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Halep'in batısında gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri tarafından Halep'in batı kırsalında Urum el Kübra köylerine topçu saldırıları düzenlendi. Topçu saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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