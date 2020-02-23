Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü
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Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

23.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:34
Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü

'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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