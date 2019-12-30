Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 4 yaralı
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Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 4 yaralı

Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in bir köyüne saldırmasının ardından 1'i kadın 4 sivil yaralandı.

30.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:05
Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 4 yaralı

Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in bir köyüne saldırmasının ardından 1'i kadın 4 sivil yaralandı.

Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in güneyinde bulunan Şeyh Ahmet köyüne 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Halep sivil savunma yetkilileri, saldırıda 1'i kadın 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Saldırılar sonucunda çevrede büyük ölçüde maddi hasarlar oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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