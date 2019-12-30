Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 4 yaralı
Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in bir köyüne saldırmasının ardından 1'i kadın 4 sivil yaralandı.
Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in bir köyüne saldırmasının ardından 1'i kadın 4 sivil yaralandı.
Esad rejimine ait savaş uçakları Halep'in güneyinde bulunan Şeyh Ahmet köyüne 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Halep sivil savunma yetkilileri, saldırıda 1'i kadın 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Saldırılar sonucunda çevrede büyük ölçüde maddi hasarlar oluştu. - HALEP