Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı
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Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi.

02.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:20
Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 6 sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.


Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti. - HALEP

Kaynak: İHA
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