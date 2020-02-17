Esad rejiminden Atarib'a saldırı
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Esad rejiminden Atarib'a saldırı

Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.

17.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:54
Esad rejiminden Atarib'a saldırı

'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.


Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, saldırılar hava ve karadan düzenleniyor. - HALEP

Kaynak: İHA
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