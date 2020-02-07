Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü
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Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

07.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:45
Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü

'de Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib şehir merkezi ile İdlib'in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA
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