Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü
Haberler » Güncel » Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü - Haber

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

05.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:56
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde yerlerinden edilen sivillere saldırdı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda daha önce rejim saldırılarından Maaret Masrin bölgesine kaçan 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların olduğu ifade edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler