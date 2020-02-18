Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

18.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:20

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA