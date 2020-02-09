: Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

09.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:56

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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