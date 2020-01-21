Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu
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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu

Suriye'de Esad rejiminin ve Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

21.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:54
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu

'de Esad rejiminin ve Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.


Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rus uçaklarının kentin batısındaki Maar Al-Nasan beldesi yakınlarında Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 ve 5 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ise en az 15 kişi hayatını kaybetti. - HALEP

Kaynak: İHA
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