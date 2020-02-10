Esad rejimi Türk askerlerine saldırdı
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Esad rejimi Türk askerlerine saldırdı

Rejim güçleri, Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı gerçekleştirdi.

10.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:45
Esad rejimi Türk askerlerine saldırdı

Rejim güçleri, Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler, 'de Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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