Esad ile YPG Arasında Kirli Pazarlık: Afrin'den Çekilin, Rejim Güçlerine Bırakın

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Esad rejiminin PYD/YPG ile Afrin konusunda pazarlık masasına oturduğu iddiası gündeme geldi.

ESAD'TAN TERÖRİSTLERE TEKLİF

Esad yönetiminin terör örgütüne "Afrin'den çekilin, rejim güçlerine bırakın" teklifinde bulunduğu ve anlaşma sağlandığı ileri sürülürken, PYD/YPG yöneticisi Behçet Abdo ise "Teklifi kabul ettiğimiz doğru değil" açıklamasını yaptı.

PYD, FEDERASYON İSTEDİ

Esad rejimi, PYD'yi "ABD tarafından doğrudan desteklenen, Suriye'yi bölmeye çalışan bir örgüt" olarak görmeye devam etse de 2017'nin son döneminde, ele geçirdiği Arap bölgelerinden çıkması karşılığında PYD'ye özerklik vermeyi teklif etmişti. PYD ise bunu kabul etmeyerek işgal ettiği tüm bölgelere federasyon statüsü verilmesini istemişti. Rejimin, PYD'nin Kobani bölgesinden Afrin'e gıda, silah ve mühimmat ikmali yapmasına da izin verdiği belirtiliyor. Zira Afrin'i Kobani'ye bağlayan karayolu rejimin kontrolündeki Halep kırsalından geçiyor.

ÖRGÜTÜN İLK PAZARLIĞI DEĞİL

Safların dönem dönem değiştiği Suriye'de, PYD'nin bu tip pazarlıkları sık sık yaptığına dikkat çekiliyor. PYD, ABD'li askerlerle birlikte gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sırasında da DEAŞ ile pazarlık masasına oturmuş ve DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden tahliyesini sağlamıştı.

(Kaynak: Habertürk)