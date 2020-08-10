- Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 7 yaralı - Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 7 yaralı Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki köylere düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivil yaralandı.

- Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 7 yaralı

İDLİB - Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki köylere düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in kırsalında bulunan Al-Bara ve Kansafra köylerini hedef aldı. Saldırıda 7 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Köylerdeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA