Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 7 yaralı
Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki köylere düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivil yaralandı.
10.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:34
Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki köylere düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi İdlib'in kırsalında bulunan Al-Bara ve Kansafra köylerini hedef aldı. Saldırıda 7 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Köylerdeki bazı evler kullanılamaz hale geldi. - İDLİB
Kaynak: İHA