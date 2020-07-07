Esad rejimi İdlib'in batısını vurdu: 4 yaralı Esad rejiminin İdlib'in batısında bulunan Kafar Aweed köyüne düzenlediği topçu saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'in batısında bulunan Kafar Aweed köyüne düzenlediği topçu saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in batısında bulunan Kafar Aweed köyünü hedef aldı. Saldırıda 4 sivil yaralandı. Yerel kaynaklara göre, saldırı nedeniyle bazı sivillerin evleri kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yaralanan siviller sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA