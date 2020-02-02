Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı
Haberler » Güncel » Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı - Haber

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

02.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:15
Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

'de Esad rejiminin kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.,

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler