Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı
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Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

02.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:06
Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

'de Esad rejiminin kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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