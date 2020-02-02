Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

02.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:06

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.



Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İDLİB

Kaynak: İHA