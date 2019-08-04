Esad rejimi İdlib'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Esad rejimi tarafından İdlib'in Bidama beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'in Bidame beldesindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 1 kadın yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise bu saldırının Esad rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes kararından sonraki ilk saldırı olduğu vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA