- Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
- Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölüİDLİB - Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.
- Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
İDLİB - Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.
Rejime ait uçakların İdlib'in çeşitli yerlerindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu gün içerisinde en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu ve rejim uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.